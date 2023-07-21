Джо Байден может стать участником коррупционного скандала из-за ФБР Сенатор опубликовал документ ФБР о коррупционной схеме с возможным участием Байдена

Фото: Saquan Stimpson - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Сенатор Чак Грассли из США опубликовал документ ФБР со ссылкой на анонимного информатора, рассказавшего о коррупционной схеме украинской энергетической компании Burisma, в которой мог участвовать американский президент Джо Байден. В тексте говорится, что организация предложила место в совете директоров Хантеру Байдену, сыну главы США, чтобы он «через своего папу защищал нас от всякого рода проблем».

Источник также привел слова главы Burisma Николая Злочевского. Он, отвечая на вопрос, не повлияет ли коррупционное расследование на планы компании выйти на рынок США, заявил: «Не волнуйся. Хантер обо всем таком позаботится через своего отца».

Кроме того, Злочевский тогда якобы оценил решение вопроса в 10 млн долларов, которые поделятся поровну между Хантером и Джо Байденами. Информатор отметил, что не знает, были ли перечислены деньги. Кроме того, глава фирмы якобы хвастался, что следователи потратят десятки лет, чтобы вычислить, по каким каналам переводились средства Байдену-старшему.

В то время Джо Байден был на посту американского вице-президента и вел украинское направление в администрации экс-президента Барака Обамы. При этом нынешний глава США открещивался от бизнес-операций своего сына.

Ранее сообщалось, что Хантер Байден потребовал налоговый вычет за услуги проститутки. Как рассказала член палаты представителей Марджори Тейлор Грин, сын президента США попытался выдать женщину, оказывающую услуги сексуального характера, за помощника юриста.