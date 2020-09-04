Джим Керри обвинил Трампа в разрушении жизни американцев

https://static.news.ru/photo/3f14f988-eec7-11ea-80e1-fa163e074e61_660.jpg Джим Керри Фото: Jin Yu/Xinhua/Global Look Press

Американский актёр Джим Керри обвинил президента США Дональда Трампа в разрушении жизни соотечественников. Он уверен, что Соединённые Штаты находятся на краю катастрофы.

Жизни американцев были разрушены президентством Дональда Трампа. Под угрозой находится верховенство закона, разрушены наше единство, сфера услуг, страдают крупные города, — написал в эссе для The Atlantic Керри.

Комик не одобрил выдвижение Трампа на очередные выборы в то время, как американский народ страдает от пандемии коронавируса. Актёр также сравнил действующего президента с Майклом Корлеоне — персонажем из кинотрилогии о «Крёстном отце».

Если вы считаете себя патриотом, знайте, что направление развития, принятое Республиканской партией, грозит свести на нет эксперимент Америки в области свободы, — заявил Керри.

Он напомнил Трампу, что президентство — «это не перформанс» и на карту поставлено будущее миллионов людей. На президентских выборах в ноябре 2020 года он предложил проголосовать за «порядочность, человечность и образ жизни, который вновь станет источником вдохновения детей всего мира».

Как писал NEWS.ru, ранее Джим Керри представил карикатуру на разговор президента Украины Владимира Зеленского с коллегой из США Дональдом Трампом. Графика сопровождается цитатой главного героя фильма «Крёстный отец», которая приписана американскому президенту: «Однажды, этот день может никогда и не наступить, я попрошу тебя сделать мне одолжение. Но до тех пор прими этот дар в виде военной помощи в день свадьбы моей дочери». Сама графика сопровождена надписью: «Отец-мошенник сделал Зеленскому „предложение, от которого невозможно отказаться“».