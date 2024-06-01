Дженнифер Лопес отказалась от концертов ради семьи Daily Mail: Дженнифер Лопес отменила летний тур, чтобы побыть с семьей

Фото: Carlos Tischler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дженнифер Лопес

Американская певица Дженнифер Лопес отменила свой летний концертный тур This Is Me, чтобы провести больше времени с семьей, пишет Daily Mail. Предполагалось, что серию концертов она начнет давать в июле, однако артистка в итоге просто захотела остаться дома в Лос-Анджелесе. Отмечается, что срыв выступлений произошел на фоне слухов о скором разводе певицы с актером Беном Аффлеком.

Дженнифер берет отпуск, чтобы побыть со своими детьми, семьей и близкими друзьями. Тем, кто приобрел билеты, они будут автоматически возвращены, — рассказал источник портала.

В середине мая портал In Touch со ссылкой на инсайдеров сообщил, что Аффлек и Лопес готовятся к разводу после двух лет брака. По данным СМИ, актер уже съехал из их общего дома. Отмечается, что он недоволен попытками супруги все время его контролировать. Кроме того, Аффлека подловили на улице во время похода в кофейню. Он появился на публике без обручалього кольца.

До этого СМИ писали, что пара все чаще проводит время порознь: Аффлек занят на съемках в Лос-Анджелесе, а артистка находится в Нью-Йорке. Отмечалось, что актер полностью поглощен работой, а Лопес требует много внимания к себе. Этот период разлуки стал самым продолжительным с момента их свадьбы.