Американская певица Дженнифер Лопес отменила свой летний концертный тур This Is Me, чтобы провести больше времени с семьей, пишет Daily Mail. Предполагалось, что серию концертов она начнет давать в июле, однако артистка в итоге просто захотела остаться дома в Лос-Анджелесе. Отмечается, что срыв выступлений произошел на фоне слухов о скором разводе певицы с актером Беном Аффлеком.