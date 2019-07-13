https://static.news.ru/photo/3bc1f0ce-a611-11e9-9f6b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Wiese/face to face/Global Look Press

Американская певица Дженнифер Лопес на своём концерте вызвала на сцену футболистку Карли Ллойд после недавней победы сборной в женском чемпионате мира, и станцевала для неё откровенный танец. Ллойд в этот день исполнилось 37 лет.

Певица пригласила спортсменку на сцену во время своего шоу на Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке, — сообщает AP.

Помимо танцев, сидя на коленях у футболистки, Лопес спела замедленную версию своего дебютного сингла «Если бы ты любил меня».

Как писал News.ru, Дженнифер Лопес пришлось отменить концерт в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке из-за масштабного отключения электричества. Отключение было вызвано возгоранием трансформатора. Позднее певица пообещала в Twitter своим поклонникам, купившим билет на её шоу, обязательно выступить перед ними.