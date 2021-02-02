Джефф Безос уходит с поста главы Amazon

https://static.news.ru/photo/1b3edc74-65a3-11eb-a15c-96000091f725_660.jpg Фото: Andrej Sokolow/dpa/Global Look Press

Основатель Amazon Джефф Безос решил отказаться от поста гендиректора компании и скоро перейдёт на должность исполнительного председателя. При этом нынешний главный исполнительный директор Amazon Web Services (AWS) Энди Ясси возьмёт на себя роль руководителя.

Безос объяснил своё решение тем, что хочет заняться другими проектами вне рамок Amazon. При этом он подчеркнул, что это ротация, а не отставка, он по-прежнему «страстно относится к этой компании»

Как исполнительный председатель я продолжу заниматься важными проектами Amazon, но у меня появится больше времени для the Day 1 Fund, Bezos Earth Fund, Blue Origin, The Washington Post и моих других увлечений, — цитирует основателя компании информационный сервис Amazon.

Безос основал Amazon в 1994 году и за 27 лет стал владельцем крупнейшей компании в этом сегменте в мире. Его личное состояние в данный момент составляет около 180 млрд долларов.

Как писал ранее NEWS.ru, Безос в 2020 году в третий раз подряд возглавил ежегодный рейтинг самых богатых граждан США по версии журнала Forbes.