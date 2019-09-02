Канадский певец Джастин Бибер рассказал, что страдал от депрессии и к 20 годам принял столько неверных решений, что из любимца публики превратился «в самого осуждаемого человека» на планете.
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Надеюсь, вы найдёте время прочитать это, написано от сердца, — сказано в подписи к посту.
По словам Бибера, он стал обидчивым, злым и неуважительно относился к женщинам. Он отдалился от людей, которые его любили, словно закрывшись в ракушке. Певец отметил, что у него ушли годы на то, чтобы исправить ситуацию.
Сейчас я путешествую по лучшему сезону своей жизни — браку. Это новая сумасшедшая ответственность. Ты учишься терпению, доверию, целеустремлённости, доброте, смирению и всем тем вещам, которые характерны для хорошего человека, — поделился Бибер.
Как писал News.ru, осенью 2018 года Джастин Бибер женился на американской топ-модели Хейли Болдуин. Пара расписалась в суде в Нью-Йорке.