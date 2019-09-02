https://static.news.ru/photo/302b1be4-ce13-11e9-b9f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: face to face/Global Look Press

Канадский певец Джастин Бибер рассказал, что страдал от депрессии и к 20 годам принял столько неверных решений, что из любимца публики превратился «в самого осуждаемого человека» на планете.

В посте в Instagram исполнитель признался, что в 19-летнем возрасте начал употреблять «довольно тяжёлые наркотики».

Надеюсь, вы найдёте время прочитать это, написано от сердца, — сказано в подписи к посту.

По словам Бибера, он стал обидчивым, злым и неуважительно относился к женщинам. Он отдалился от людей, которые его любили, словно закрывшись в ракушке. Певец отметил, что у него ушли годы на то, чтобы исправить ситуацию.

Сейчас я путешествую по лучшему сезону своей жизни — браку. Это новая сумасшедшая ответственность. Ты учишься терпению, доверию, целеустремлённости, доброте, смирению и всем тем вещам, которые характерны для хорошего человека, — поделился Бибер.

Как писал News.ru, осенью 2018 года Джастин Бибер женился на американской топ-модели Хейли Болдуин. Пара расписалась в суде в Нью-Йорке.