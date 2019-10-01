https://static.news.ru/photo/05199eca-e48a-11e9-9a27-fa163e074e61_660.jpg Джастин Бибер и Хейли Болудин Фото: Фото: instagram.com/justinbieber

Канадский певец Джастин Бибер и американская топ-модель Хейли Болдуин отпраздновали свою свадьбу год спустя.

Молодые люди устроили пышное торжество в Южной Каролине. Бибер и Болдуин обвенчались в церкви Somerset Chapel, а свадебная вечеринка прошла вечером в отеле Montage Palmetto Bluff.

Среди гостей были певица Кэти Перри, модель Кендалл Дженнер, актриса Камила Морроне и другие звёзды.

Ранее Бибер рассказал, что страдал от депрессии и к 20 годам принял столько неверных решений, что из любимца публики превратился «в самого осуждаемого человека» на планете, писал News.ru.