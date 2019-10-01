Канадский певец Джастин Бибер и американская топ-модель Хейли Болдуин отпраздновали свою свадьбу год спустя.
Молодые люди устроили пышное торжество в Южной Каролине. Бибер и Болдуин обвенчались в церкви Somerset Chapel, а свадебная вечеринка прошла вечером в отеле Montage Palmetto Bluff.
Среди гостей были певица Кэти Перри, модель Кендалл Дженнер, актриса Камила Морроне и другие звёзды.
Ранее Бибер рассказал, что страдал от депрессии и к 20 годам принял столько неверных решений, что из любимца публики превратился «в самого осуждаемого человека» на планете, писал News.ru.