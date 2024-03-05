Дышащий «железными легкими» американец заболел ковидом и попал в больницу

Фото: Daily Herald Archive/NMeM/Global Look Press

Первый и самый известный механический респиратор «Пьющий» или «Железные легкие»

77-летний американец из Далласа (штат Техас) Пол Александр, который прославился тем, что прожил более 70 лет в двухметровом железном аппарате искусственной вентиляции легких, был экстренно госпитализирован после того, как заразился коронавирусом, сообщает Daily Star. Врачи стабилизировали его состояние и отпустили домой, но он все еще очень слаб.

Пол Александр с шести лет живет с «железными легкими». Речь идет об аппарате, который представляет собой двухметровую коробку, покрывающую большую часть тела человека для стимуляции дыхания в замкнутом пространстве. Мужчина был вынужден провести большую часть своей жизни в таком положении из-за серьезного инфекционного заболевания — полиомиелита.

77-летний американец является последним человеком, живущим с «железными легкими». В Сети его прозвали Polio Paul («Полиомиелит Пол»). О жизни парализованного мужчины рассказывает пользователь TikTok по имени Линкольн, который ведет аккаунт IronLungMan. Недавно он сообщил, что Пола Александра госпитализировали с коронавирусом.

Врачи стабилизировали его состояние и отпустили домой. Но, по словам специалистов, у мужчины, который провел более 70 лет в горизонтальном положении внутри «железных легких», было мало шансов остаться в живых.

Ранее британские ученые заявили, что ковид «отбирает» у человеческого мозга до 20 лет жизни, а у некоторых пациентов последствия инфекции напоминают серьезную черепно-мозговую травму. Специалисты выяснили, что 46% перенесших коронавирус пациентов жаловались на «затуманенность мозга» и другие проблемы, включая потерю памяти и трудности с концентрацией внимания.