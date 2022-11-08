Двухпартийный тормоз: промежуточные выборы в конгресс стали угрозой для США Сегодняшние выборы в конгресс — стресс-тест для политической системы Америки, и никто не может предсказать, выдержит ли она испытание на прочность

Фото: Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance/Global Look Press

Проводимые во вторник в США выборы в конгресс хотя и называются промежуточными (midterm), однако их значение для внутренней и внешней политики сверхдержавы огромно и ничуть не уступает значению выборов президентских. Это не всегда понятно жителям стран, где существует жесткая вертикаль исполнительной власти, а парламент выполняет вспомогательную роль, но американский президент по рукам и ногам повязан позицией законодателей. Именно она формирует как внутри-, так и внешнеполитический курс Соединенных Штатов. Такая система, как и все политические институты США, была сконструирована сознательно на заре существования государства, чтобы обеспечить устойчивость тогда еще новорожденного государства, но 250 лет спустя в Штатах всё громче бьют тревогу, что демократические институты находятся под угрозой.

Несмотря на то что итоги выборов в США никогда не известны заранее, политологи научились более-менее точно предсказывать если не конкретное число мандатов, полученных каждой из партий, то усредненный результат. В ноябре 2022 года эксперты ожидают, что демократы потеряют большинство в палате представителей (всего там 435 кресел) и, возможно, в сенате (где переизбирается 33 из 100 мест), — к такому результату их подводят нарастающие проблемы в экономической и социальной жизни Америки.

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Во всеобщий день голосования американцы выбирают весь состав палаты представителей и треть сената, а также губернаторов в 36 штатах. На данный момент 42 млн избирателей уже проголосовало досрочно, но конверты с их бюллетенями будут открыты только утром в среду.

В пользу таких прогнозов говорит и исторический опыт, согласно которому на промежуточных выборах, как правило, маятник качается в сторону партии, бывшей в предыдущие два года в меньшинстве. Собственно, сам институт «среднесрочных» выборов изначально и задумывался как, используя термин из автомеханики, дифференциал, который обеспечивает независимое вращение ведущих колес, но при этом передает на каждое из них одинаковый крутящий момент. Данный узел предназначен для удержания стабильности автомобиля на крутых поворотах, и он же обеспечивает стабильность политической системы США на исторических виражах, в один из которых Штаты вошли в течение срока текущего состава конгресса, причем пока непонятно, когда и как они из него выйдут.

Демократов беспокоит большое число кандидатов в конгресс, не считающих президента Джо Байдена легитимным. В США еще никогда не было так много кандидатов, которые не признают, что президент занял свой пост в результате честных выборов. Это беспрецедентный случай в американской истории.

Промежуточные выборы — 2022 настолько важны, что президент Байден выступает в них как главный «пропагандист и агитатор» за кандидатов от своей партии, в данном случае Демократической. Джо Байден, а также один из его предшественников Билл Клинтон колесят последние недели по стране, пытаясь убедить ту часть американцев, которые не укоренены в своих предпочтениях (таких убеждать в чем-либо бесполезно), голосовать именно за кандидатов от Демпартии. Хотя инструментарий влияния на эту часть избирателей (который в США именуют «свингующими» — то есть качающимися туда-сюда) у демократов ограничен: они могут разве что пугать американцев тем, что республиканцы представляют угрозу демократии.

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Главным аргументом в пользу такой страшилки служат факты давления на сотрудников избирательных комиссий и госслужащих — эпидемия предвыборного насилия вынудила Генпрокуратуру США направить своих наблюдателей в 24 штата, где противостояние между сторонниками каждой из партий грозит выйти за рамки сугубо политического спора. Например, в Аризоне на нескольких избирательных участках во вторник появились вооруженные люди в балаклавах, которые ни за кого не агитировали, однако самим своим видом демонстрировали, что готовы защищать своих кандидатов не только с помощью избирательного бюллетеня.

Но это именно то, в чем республиканцы обвиняют демократов, поэтому подавляющее большинство неполитизированных американцев реагирует на подобные заявления как на рекламу кока-колы, то есть никак. Поэтому исход выборов в конгресс решит не «партия телевизора», а «партия холодильника», и здесь демократам крыть нечем: за республиканцев проголосуют ценники в магазинах.

Нынешние промежуточные выборы проходят действительно в критический период для всей политической системы США, которая сегодня проходит испытание на прочность, рассказала NEWS.ru эксперт по американской избирательной системе Виктория Журавлева.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Система, сконструированная для того, чтобы гарантировать сдержки и противовесы, к настоящему времени эволюционировала до состояния, когда она превратилась в тормоз для развития страны, заведя её в патовую ситуацию. Дело в том, что в конституции США ничего не говорится о политических партиях, и баланс интересов полтора столетия держался на двухпартийной системе, сложившейся де-факто. Пока обе партии отстаивали более-менее сходные позиции, система прекрасно работала, служила мостиком между президентом и конгрессом. Но в несколько последних электоральных циклах в обеих партиях возобладали радикальные настроения, и это делает систему всё менее работоспособной, так как любые инициативы президента подвергаются обструкции со стороны законодательного большинства, принадлежащего другой партии и предлагающего совершенно отличный, порой диаметрально, проект будущего страны. Из-за этого президент может эффективно работать только два года своего срока, пока в конгрессе доминирует его партия, а вторую половину срока он работает вхолостую. Именно такой коллапс системы мы и увидим до конца срока Байдена. Хуже того, в случае появления какой-либо третьей силы — а попытки ее создания происходят постоянно — система промежуточных выборов вообще потеряет смысл как инструмент сдержек и противовесов, потому что при наличии третьей партии эту роль станет играть именно их нечетное число. И, кстати, такую проблему предвидели еще отцы-основатели США, но в полный рост она встала только у нас на глазах, поскольку сама структура институтов власти США строится на двухпартийной основе и любая третья сила взорвет ее изнутри. Виктория Журавлёва старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН

В 2014 году на промежуточных выборах явка была одной из самых низких в истории США: всего 42% приняли участие в голосовании. Но уже через четыре года, во время президентства Дональда Трампа, этот показатель вырос до 53,4%. Аналитики прогнозируют, что в 2022 году явка будет еще выше — это вызвано тем, что американцы в самом деле озабочены будущим своей страны и направлением, в котором она идет. Необычно высокая избирательная активность связана еще и с тем, что Соединенные Штаты сегодня — сильно поляризованная страна. Американцев разделяет отношение к праву на аборт и праву на свободное ношение оружия; при этом уровень инфляции и состояние экономики в равной степени тревожат и демократов, и республиканцев.