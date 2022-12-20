Двух жителей Нью-Йорка обвинили в помощи «российским хакерам»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двум выходцам Нью-Йорка Дэниэлю Абаеву и Питеру Лейману предъявили обвинения в содействии «российским хакерам», пишет РИА Новости со ссылкой на американский Минюст. Их обвиняют в помощи при взломе диспетчерской службы такси международного аэропорта имени Джона Кеннеди.

В течение многих лет хакерские атаки, совершенные ответчиками, не позволяли частным таксистам оплачивать проезд в аэропорту Нью-Йорка в том порядке, в котором они прибыли. Теперь же благодаря совместной работе Минюста и администрации аэропорта им предъявлены серьезные обвинения в предполагаемых киберпреступлениях, — говорится в сообщении.

Абаеву и Лейману грозит до 10 лет тюрьмы каждому.

Ранее стало известно, что российская хакерская группировка Anarchist Kombatant узнала о 35 382 погибших бойцах ВСУ. Хакеры взломали служебный архив начальника Генштаба украинской армии генерал-лейтенанта Сергея Шаптала, в котором содержались данные о военных, оставшихся на поле боя. Их семьи не смогут получить компенсации, потому что солдаты считаются пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что в результате взлома в руки хакеров попали данные более десяти тысяч сотрудников ФБР, включая пароли от разных учетных записей (от интернет-магазинов до аккаунтов, связанных с компаниями Apple и Google). Кроме того, хакеры получили доступ к медицинским картам следователей ФБР и их аккаунтам на порноресурсах. Пароли, полученные при взломе сайта ФБР, подошли для входа в сетевую инфраструктуру Пентагона. Кроме того, Killnet получил доступ к социальным сетям сотрудников спецслужбы.