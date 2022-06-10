Двух человек выловили из бака с шоколадом на фабрике Mars в США

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Два сотрудника фабрики Mars упали в резервуар с расплавленным шоколадом. Обоих удалось спасти. Инцидент произошёл в штате Пенсильвания. Об этом телеканалу CNN сообщил помощник руководителя службы экстренной помощи округа Ланкастер Ник Шенбергер.

Одного человека госпитализировали наземным транспортом, а другого — вертолётом, — рассказал Шенбергер.

Как сильно пострадали участники происшествия — не сообщается.

Для того, чтобы вызволить людей из сладкого плена, спасателям пришлось сделать отверстие сбоку резервуара. Как сотрудники фабрики попали внутрь, не уточняется.

Фабрика корпорации Mars, на которой произошёл инцидент, расположена в Элизабеттауне. Владельцы завода сообщили изданию USA Today, что ситуация находится под контролем.

Ранее сообщалось, что в калифорнийской части пустыни Мохаве разбился истребитель F/A-18E Super Hornet ВМС США. Пилот погиб. Происшествие произошло недалеко от города Трона.