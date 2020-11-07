Двое вооружённых американцев попались с фальшивыми бюллетенями

https://static.news.ru/photo/8934047e-20e4-11eb-ac5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keiko Hiromi/AFLO/Global Look Press

Сотрудники полиции Филадельфии (штат Пенсильвания) задержали двоих мужчин, которые доставили в город поддельные бюллетени для президентских выборов.

Инцидент произошёл у центра по подсчёту голосов. Полиция заинтересовалась ими после получения сообщения о том, что к зданию направляются два вооружённых человека.

При себе у подозреваемых были пистолеты, а в машине, на которой они приехали, полицейские нашли винтовку и боеприпасы. Оба мужчины являются жителями города Чесапик в Вирджинии, сообщает CNN.

Подробной информации о поддельных бюллетенях телеканалу от местных властей получить не удалось.

Ранее президент США Дональд Трамп, который вновь претендует на этот пост, неоднократно заявлял о фальсификациях в ходе голосования на выборах. Он намерен в судебном порядке оспорить результаты выборов в ряде штатов. Как писал NEWS.ru, Трамп считает, что выиграет выборы, если будут учтены только «честные голоса».