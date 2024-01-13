Двое военнослужащих ВМС США пропали у берегов Сомали

Двое военнослужащих американских военно-морских сил пропали без вести в море у берегов Сомали, сообщила пресс-служба Центрального командования США (CENTCOM). Там отметили, что моряков уже разыскивают.

Двое военнослужащих ВМС США, как стало известно, пропали в море при проведении операций у берегов Сомали. Проводится поиск и спасательные операции с тем, чтобы определить местонахождение пропавших моряков, — уточнили сотрудники ведомства.

Ранее сомалийская вооруженная исламистская группировка «Аш-Шабаб» захватила вертолет Организации Объединенных Наций с пассажирами и экипажем. Вертолет с восемью людьми на борту летел в город Висил, расположенный близ линии разграничения между правительственными силами и «Аш-Шабаб», но по техническим причинам совершил посадку на территории, находящейся под контролем повстанцев в центральной части Сомали. В результате все пассажиры оказались в плену.

В 2023 году в Сомали был уничтожен главарь местной группировки «Исламского государства» (ИГИЛ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) по имени Билал-аль-Судани. Министр обороны США Ллойд Остин уточнил, что ликвидированный террорист являлся ключевым координатором глобальной сети организации. Как подчеркнул глава Пентагона, аль-Судани был ответственен за усиление ИГИЛ в Африке и финансирование организации по всему миру, в том числе в Афганистане.