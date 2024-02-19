Двое полицейских и пожарный погибли при штурме дома в Миннесоте

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Двое полицейских и пожарный погибли в результате стрельбы в американском городе Бернсвилль (штат Миннесота), сообщил губернатор штата Тим Уолтц в социальной сети Twitter (X). Еще несколько сотрудников полиции получили ранения.

Реагируя на вызов семьи, находящейся в опасности, двое полицейских и один пожарный погибли, а другие офицеры получили ранения, — написал губернатор.

По информации агентства Associated Press, вооруженный преступник забаррикадировался в собственном доме, взяв в заложники свою семью. Переговоры с ним длились четыре часа, после чего группа спецназа начала штурм.

Уточняется, что никто из заложников не пострадал. Сам преступник погиб во время штурма. Мотивы преступления не объявлялись.

Ранее по меньшей мере три человека пострадали в результате стрельбы в Невадском университете в американском Лас-Вегасе. Предполагаемый виновник инцидента мертв. Причины случившегося не называются.

До этого стрельба прозвучала в американском городе Индианаполисе (штат Индиана). Неизвестные злоумышленники обстреляли участников вечеринки. В результате ранения получили девять человек в возрасте от 16 до 22 лет, позже одна девушка скончалась из-за кровопотери.