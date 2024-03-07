Борт United Airlines внезапно загорелся через несколько минут после взлета NYP: самолет Boeing совершил экстренную посадку из-за возгорания двигателя

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Один из реактивных двигателей самолета Boeing авиакомпании United Airlines вспыхнул через несколько минут после начала полета в Техасе, сообщила The New York Post. По информации газеты, борт был вынужден совершить экстренную посадку.

Рейс 1118 авиакомпании United Airlines немедленно вернулся в хьюстонский аэропорт Интерконтиненталь имени Джорджа Х. Буша, откуда он вылетел всего за несколько минут до этого, — говорится в публикации.

Речь идет о самолете Boeing 737-900. На снятых пассажирами кадрах видны ярко-оранжевые искры, вылетающие из-под левого крыла борта.

Леди и джентльмены, мы поняли, что снаружи что-то произошло, — сказал по внутренней связи член экипажа.

Уточняется, что при экстренной посадке Boeing никто не пострадал. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) уже расследует инцидент, специалистам предстоит определить причину возгорания двигателя.

Ранее еще один самолет Boeing 737-9 авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в Портленде в штате Орегон после того, как во время полета у воздушного судна вылетел иллюминатор. По словам очевидца, стекло вылетело вскоре после взлета. Экипаж предупредил находившихся на борту о проблеме с герметизацией.