Две учительницы пытались совратить ученика и лишились работы В США две учительницы пытались склонить ученика к групповому сексу

В американском штате Висконсин две учительницы Алексия Салдарис и Дженнифер Ларсон пытались склонить ученика к групповому сексу, передает New York Post. Во время школьной поездки на экскурсию женщины написали юноше, что хотят «обниматься и повеселиться» с ним и кем-нибудь из его друзей. Кроме того, Салдарис отправляла мальчику свои фотографии в нижнем белье, а потом попросила о «встрече на выходных». О попытках совратить ученика узнала администрация школы, а после проверки учительницы уволились.

По данным полицейских, во время той же поездки Салдарис дала ученику ключи от районного фургона и позволила ему покататься на нем по парковке. Когда она переобувалась на заднем сиденье автомобиля, они со студентом «полупоцеловались», — сказано в сообщении.

Историей заинтересовалась полиция. Правоохранители планируют провести проверку, после которой будет решено, надо ли возбудить в отношении учительниц уголовные дела.

Ранее стало известно, что бывшая учительница из США Маккенна Киндред совратила 17-летнего школьника, но смогла избежать тюремного заключения. Суд принял решение дать 25-летней осужденной штраф и условное наказание.

В марте учительницу из штата Аризона в США арестовали за то, что она на протяжении двух месяцев насиловала 15-летнего школьника. Расследование началось после того, как муж педагога нашел ее переписку с учеником. Заявление в полицию на женщину написала ее свекровь.