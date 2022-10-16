Две трети американцев не хотят видеть Байдена президентом после 2024 года Fox News: лишь треть американцев готова проголосовать за Байдена на выборах 2024 года

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Джо Байден

Две трети жителей США не готовы отдать свой голос за кандидатуру нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена на президентских выборах в 2024 году, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на результаты опроса. Только 33% респондентов ответили утвердительно о готовности отдать свой голос за Байдена. 54% американцев собираются голосовать за любого другого кандидата.

33% опрошенных выразили готовность отдать свой голос за действующего главу американской администрации, более половины участников опроса (54%) предпочли бы проголосовать на следующих президентских выборах за кого-либо еще, — сообщил телеканал.

Отмечается, что из числа людей, которые относят себя к демократам, проголосовать за Джо Байдена готовы 71%.

Американский сенатор — республиканец Рик Скотт в эфире телеканала Fox News ранее заявил, что американцы «сыты по горло» правлением президента США Джо Байдена. Политик пояснил, что нынешнего хозяина Белого дома не волнуют ни цены на бензин и еду, ни преступность в Америке. Он добавил, что Байден постоянно винит простой народ в бедах США, по его словам, президент «витает в мире грез». Он обвинил президента и Демократическую партию за высокую инфляцию, которая «больно бьет» по американским семьям.

В США демократы рискуют проиграть ноябрьские выборы в конгресс из-за набирающей популярность риторики о некомпетентности действующего президента страны Джо Байдена, заявил ранее экс-председатель национального комитета конгресса Мэтт Горман. Он также отметил, что глава государства постоянно пытается найти виноватых в проблемах, возникающих в стране, и переложить на них ответственность за происходящее.