Две сотрудницы Госдепа США погибли под колесами грузовиков Две сотрудницы Госдепа США погибли в ДТП под колесами грузовиков за два месяца

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За последние два месяца в США погибли две сотрудницы Госдепартамента. Обе они попали под колеса грузовиков во время велосипедных прогулок в Вашингтоне и его окрестностях. Об этом сообщает телеканал Fox News. Инциденты не связаны между собой. Один из них случился в центре американской столицы в июле, второй произошел в предместье Бетесда в августе.

Одна из погибших — 42-летняя Сара Лангенкэмп. До недавнего времени она работала в посольстве США на Украине вместе с мужем, являвшимся пресс-секретарем диппредставительства. В Twitter посольства написали, что результатом работы Лангенкэмп стали ключевые антикоррупционные реформы и выделение помощи украинским полицейским и пограничникам в размере $185 млн.

Вторая погибшая — 40-летняя Шон О'Доннел. По словам ее матери, экс-контр-адмирал береговой охраны США в разгар пандемии работала в Индии.

Ранее издание Newsweek сообщило, что гражданин США погиб в ходе боевых действий на Украине. В Госдепе не стали называть его имя и рассказывать об обстоятельствах гибели. Сохранить инкогнито погибшего в ведомстве решили исходя «из уважения к частной жизни».