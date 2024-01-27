Два штата выразили готовность поддержать Техас Губернаторы Флориды и Оклахомы заявили о готовности отправить нацгвардию в Техас

Фото: Paul Weaver/Keystone Press Agency/Global Look Press

Губернаторы Флориды и Оклахомы Рон Десантис и Кевин Ститт подтвердили готовность направить бойцов Национальной гвардии в Техас, чтобы противостоять кризисной ситуации на границе между США и Мексикой. С таким заявлением они выступили в прямом эфире телеканала Fox News.

Мы можем задействовать больше бойцов Национальной гвардии, и мы также могли бы задействовать гвардию штата Флорида, — заявил Десантис.

Кевин Ститт, в свою очередь, подчеркнул готовность сотрудничества и с губернатором Техаса Грэгом Эбботом. По его словам, он готов направить нацгвардейцев Оклахомы к мексиканской границе.

Безусловно, я это уже делал один раз. Я уже связался с генералом Мансино (командующим Национальной гвардией в Оклахоме), и мы находимся на связи с губернатором Эбботом, — заявил губернатор Оклахомы.

Ранее власти США потребовали от штата Техас до конца пятницы допустить федеральных агентов к участку границы с Мексикой для демонтажа заграждений. В Министерстве внутренней безопасности страны уточнили, что им нужен доступ в зону парка Шелби, которому сейчас препятствует Техас. При этом ведомство не уточнило, какие меры будут приняты при неисполнении предписания.

Нацгвардия Техаса до этого взяла под контроль участок границы между США и Мексикой, что вызвало недовольство Белого дома. Доступ сотрудникам федеральной пограничной службы при этом был заблокирован. Это произошло на фоне бесконтрольного потока мигрантов в штат.