Два самолета столкнулись во время авиашоу в США

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Два самолета столкнулись во время полета в американском штате Техас. Инцидент произошел во время авиашоу Wings Over Dallas. Об этом сообщает ТАСС..

По имеющимся данным, столкнулись бомбардировщик Boeing B-17 и еще один самолет. Как сообщают очевидцы, небольшой истребитель времён Второй мировой войны врезался в бомбардировщик во время прохода на низкой высоте.

По предварительным данным, выживших среди экипажей нет. О других пострадавших не сообщается.

Telegram-канал Mash опубликовал видео момента происшествия.

B-17 «Flying Fortress» («Летающая крепость») — американский четырехмоторный бомбардировщик, спроектированный и построенный компанией Boeing. Первый полет прототип этой модели самолета совершил 28 июля 1935 года.

Ранее самолет ATR 42-500 авиакомпании Precision Air потерпел аварию на озере Виктория в Танзании. Крушение судна произошло при подлете к аэропорту Букобы. По предварительным данным, самолет рухнул в озеро из-за сильного дождя и ветра. По данным Tanzania Business Insight, пилота самолета зовут Бурухани Рубага, он летчик с 20-летним стажем.