Два подростка пострадали при стрельбе в библиотеке в США

Фото: IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press

Два подростка были ранены в результате стрельбы, произошедшей в библиотеке города Нэшвилл в США, сообщает издание Tennessean со ссылкой на полицию. В настоящее время на месте инцидента работает полиция.

По имеющимся данным, один из пострадавших был обнаружен внутри библиотеки, второго нашли снаружи здания. При этом состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. После происшествия библиотека была закрыта.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате массовой стрельбы в городе Окленд в Новой Зеландии. Еще по меньшей мере шесть человек, включая сотрудников полиции, получили ранения различной степени тяжести. Нападавший был ликвидирован. На вооруженном 24-летнем мужчине был надет браслет контроля за соблюдением домашнего ареста.

Также стало известно, что в штате Мичиган произошла перестрелка во время уличного праздника. В результате погибли два человека — 19-летний юноша и женщина в возрасте 51 года. Еще 15 человек пострадали. По данным местной полиции, в перестрелке использовалось по меньшей мере пять единиц оружия разных калибров.