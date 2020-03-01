https://static.news.ru/photo/f024f262-5bee-11ea-a923-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marcel Kusch/dpa/Global Look Press

Врачи подтвердили факт заражения коронавирусом двоих жителей штата Вашингтон. Оба пациента имели связь с Центром медицинского обслуживания.

Один из них — 40-летняя медицинская работница, которая не выезжала за пределы Соединённых Штатов. В настоящий момент она находится в больнице, её состояние оценивается как среднее.

Также заболела 70-летняя женщина, которая находится в тяжёлом состоянии, передаёт CNN.

Сотрудник службы здравоохранения Сиэтла Джеффри Дучин рассказал, что более 50 сотрудников и пациентов Центра испытывают симптомы и будут проверены на коронавирус.

Мы находимся в процессе расследования этой ситуации как вспышки, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru писал, что 12 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией зарегистрировано в городах Великобритании. Инфекция обнаружена у людей в Лондоне, Эссексе, Западном Йоркшире, Глостере, Большом Манчестере, Хартфордшире и Глостершире.

Вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды. По данным на 29 февраля, во всём мире заболели 86 983 человека — большая часть в Китае, умерли 2978 человек, вылечились 42 139.

Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска распространения коронавируса во всём мире на «очень высокую». Представители организации также рассказали журналистам, что в мире разрабатывается более 20 вакцин от COVID-19.