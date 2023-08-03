Два человека стали жертвами авиакатастрофы в Лос-Анджелесе

Фото: Viktor Borzyh/Russian Look/Global Look Press

Два человека погибли при катастрофе маломощного одномоторного самолета, произошедшей на территории аэропорта Ван-Наис вблизи Лос-Анджелеса, США, сообщил телевизионный канал ABC7, ссылаясь на аэропортовскую полицию. Издание отметило, что на текущий момент причины произошедшего крушения остаются неясными.

В среду утром два человека стали жертвами крушения и последующего возгорания легкого самолета на территории аэропорта Ван-Наис, — говорится в сообщении.

Телеканал со ссылкой на неназванных свидетелей отметил, что самолет внезапно ушел в крутое пике, затем столкнулся с землей и загорелся.

Ранее сообщалось, что в Польше разбился легкомоторный самолет Cessna. Воздушное судно упало на ангар, в котором находились люди. В результате погибли пять человек. Еще столько же получили травмы. Самолет применялся для поднятия парашютистов в воздух. Катастрофа произошла, когда он заходил на посадку, а люди прятались в ангаре от плохой погоды.

Ранее в международном аэропорту столицы Сомали Могадишо разбился пассажирский самолет. Как пишет агентство Sonna со ссылкой на Управление гражданской авиации страны, на его борту находились 30 пассажиров и четыре члена экипажа. В результате крушения четыре человека получили незначительные травмы.