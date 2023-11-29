Два человека пострадали во время стрельбы в метро Нью-Йорка

Фото: G. Ronald Lopez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Как минимум два человека получили ранения в результате стрельбы в метро Нью-Йорка, сообщает The New York Times со ссылкой на полицию. Оба пострадавших доставлены в больницу, их состояние оценивается как стабильное.

Инцидент произошел накануне на станции «Ральф-авеню» в районе Бруклин. Там были ранены 40-летний мужчина и 17-летний подросток. Причины стрельбы пока неизвестны, нападавший с места происшествия скрылся.

Ранее сообщалось, что в Таиланде паралимпиец Чатуронг Суксук устроил стрельбу на собственной свадьбе. Причиной трагедии стала ссора спортсмена с женой. Он застрелил ее, тещу, сестру, а также ранил еще двоих гостей, один из которых умер в больнице. После этого паралимпиец покончил с собой.

До этого ссору в центре Москвы, после которой началась стрельба у ресторана, зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах видны и драка, и стрельба из травматического оружия. Сначала потасовка произошла между мужчиной и молодым парнем. Последний пострадал и скрылся в заведении. Затем мужчина вступил в конфликт с охранниками заведения. Позже он достал оружие и стал стрелять по ногам.