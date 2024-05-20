Два человека пострадали при стрельбе на выпускном вечере в США Два человека получили ранения при стрельбе на выпускном в Кейп-Джирардо в США

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Два человека получили ранения в результате стрельбы на выпускном вечере в городе Кейп-Джирардо в американском штате Миссури, сообщает местный телеканал KFVS-TV. Кто открыл огонь — пока неизвестно. На месте работает полиция.

Церемония проходила в кампусе Университета штата Юго-Восточный Миссури, гостей праздника эвакуировали. Одного из пострадавших доставили в больницу, уточняет телеканал.

Ранее в Чикаго семь человек, включая трех несовершеннолетних, получили ранения в результате стрельбы. Инцидент произошел в районе Бэк-оф-Ярдс. Группа неизвестных злоумышленников открыла огонь по людям недалеко от 52-й улицы и Саут-Дэмен-авеню. В результате погибла семилетняя девочка, которая получила огнестрельное ранение в голову.

Кроме того, четыре человека стали жертвами бойни на уличных гонках в американском городе Мемфисе, штат Теннесси. Еще минимум 12 пострадали. Выстрелы раздались во время вечеринки в районе Орандж Маунд: несколько неизвестных с автоматическим оружием открыли огонь по людям. По информации местных СМИ, это могли устроить местные банды.

До этого стало известно о стрельбе в торговом центре Сиднея. По информации СМИ, в результате происшествия погибли шесть человек, еще несколько человек получили ранения.