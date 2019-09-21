https://static.news.ru/photo/faa462ba-dc80-11e9-9b1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kyusung Gong/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В ночном клубе в округе Ланкастер на северо-востоке штата Южная Каролина два человека погибли в результате стрельбы.

Неизвестные открыли огонь в 02:42 по местному времени (09:42 мск) в ночном клубе Old Skool Sports Bar & Grill. Восемь человек получили серьёзные травмы. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Ведётся поиск стрелявших, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, один из учащихся, пострадавших во время стрельбы в школе пригорода американского Денвера, штат Колорадо, погиб. Его имя не называется. Известно, что ему было 18 лет. Огонь, по предварительным данным, открыли два ученика этой же школы.