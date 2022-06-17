Два человека погибли при стрельбе в церкви в Алабаме WBRC: два человека погибли при стрельбе в церкви в США

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Полиция США

Неизвестный мужчина открыл стрельбу в епископальной церкви Святого Стефана в городе Веставия-Хиллз в американском штате Алабама. В результате стрельбы один человек умер на месте, другой — после госпитализации в больницу, сообщает телеканал WBRC.

В местной полиции уточнили, что стрелок был один, он задержан, но его личность и мотивы пока не известны. Мужчина открыл огонь сразу, как только зашёл в церковь во время собрания. Полиции стало известно о стрельбе в 18:22 16 июня по местному времени (02:22 17 июня мск).

Телеканал CNN уточнил, что из церкви госпитализирован ещё один раненый с «неизвестной травмой».

Ранее стало известно, что мужчина открыл стрельбу в детском летнем лагере в Дунканвилле штата Техас. Он вошёл на территорию лагеря, поговорил в холле с сотрудниками, а затем выстрелил из принесённого с собой пистолета. В лагере никто не пострадал, а нападавший был ранен, его госпитализировали в больницу, где он умер.