Двоих человек застрелили на новогодней вечеринке в Лос-Анджелесе

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Два человека погибли в результате стрельбы на новогодней вечеринке в Лос-Анджелесе, сообщает местное радио KABC. Там отметили, что восемь человек получили ранения и были госпитализированы.

Несанкционированное мероприятие состоялось в складском помещении в центре города. Посвященная Новому году вечеринка, закончившаяся трагедией, началась после полуночи в понедельник, 1 января.

В Ленобласти ранее произошла драка, которая закончилась стрельбой из газового пистолета. Конфликт случился около автозаправки в Русско-Высоцком. Пострадавшим оказался уроженец Воронежской области, которому выстрелили в глаз. Врачи оказали ему необходимую помощь и отправили на амбулаторное лечение. Другие участники драки задержаны.

До этого по меньшей мере три человека пострадали в результате стрельбы в Невадском университете в американском Лас-Вегасе. Предполагаемый виновник инцидента мертв. Причины случившегося не называются.

Накануне праздника Хеллоуин стрельба прозвучала в американском городе Индианаполисе (штат Индиана). Неизвестные злоумышленники обстреляли участников вечеринки. В результате ранения получили девять человек в возрасте от 16 до 22 лет, позже одна девушка скончалась в результате кровопотери.