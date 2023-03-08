Два человека погибли при столкновении самолетов над Флоридой

Фото: Viktor Borzyh/Russian Look/Global Look Press

В США над штатом Флорида столкнулись два легкомоторных самолета. В результате погибли два человека. Инцидент произошел во вторник, 7 марта. Об этом сообщает телеканал ABC.

При этом в управлении шерифа по округу Полк, занимающемся расследованием происшествия, не исключили, что жертв может оказаться больше.

Самолеты столкнулись над озером, обломки в настоящее время находятся в воде.

Причины аварии устанавливаются.

28 февраля под Мурманском при заходе на посадку разбился вертолет Ми-8, пострадали по меньшей мере четыре человека. На борту находились девять человек, трое из которых — члены экипажа. ЧП произошло в трех километрах от аэропорта. Причиной крушения могла стать ошибка пилота или отказ техники.

6 марта в Туруханском районе Красноярского края вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку. На борту находились 16 пассажиров и три члена экипажа. Команда была вынуждена посадить судно из-за открывшегося капота двигателя.