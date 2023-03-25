Два человека погибли при пожаре на шоколадной фабрике в США

Фото: pixabay

По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва и последовавшего за ним пожара на шоколадной фабрике в Вест Ридинге, штат Пенсильвания в США. Об этом сообщает газета The New York Times.

Кроме того, по данным издания, девять человек числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что мощный пожар произошел на шоколадной фабрике компании RM Palmer. По данным СМИ, сначала внутри комплекса промышленных зданий произошел взрыв, после чего предприятие охватил огонь. В ходе возгорания обрушился по меньшей мере один из корпусов фабрики.

По словам полиции, причина взрыва пока не установлена.

Местное отделение телеканала ABC сообщало о шести пострадавших при инциденте. Они были госпитализированы. Предположительно, внутри фабрики могут оставаться люди.