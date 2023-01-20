Два человека погибли при крушении самолета в пригороде Нью-Йорка

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В северном пригороде Нью-Йорка потерпел крушение небольшой одномоторный самолет Beechcraft A36, на его борту находились два человека, оба погибли, сообщает New York Post. Обломки воздушного судна были найдены среди деревьев возле озера Рай. Личности погибших не разглашаются.

По предварительным данным, крушение могло произойти из-за неисправности двигателя. Информацию о проблемах с двигателем успел передать один из пилотов. Beechcraft A36 направлялся в округ Кайахога штата Огайо. Во время сообщения о неисправности, самолет находился в одной миле от аэропорта округа Вестчестер.

Владелец самолета, бизнесмен из штата Огайо, рассказал каналу CBS News, что на борту самолета находились два опытных пилота из Кливленда. Расследование инцидента взяли на контроль Федерального управления гражданской авиации и Национального совета безопасности по транспорту.

МЧС Украины ранее сообщило, что в Броварах, в Киевской области, в результате крушения вертолета погибли 14 человек, в том числе один ребенок. Пострадали 25 человек, из которых 11 — дети. Вертолет упал утром 18 января вблизи детского сада. В момент крушения в здании находились дети и сотрудники учреждения. После падения вертолета в детском саду начался пожар.