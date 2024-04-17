Дуров рассказал, что делает со своими «сотнями миллионов долларов» Дуров рассказал, что не тратит сотни миллионов долларов на счету

Фото: lukomore.org/Global Look Press

Павел Дуров

Сооснователь Telegram Павел Дуров рассказал, что у него «на банковском счете или в биткоинах уже десять лет лежит несколько сотен миллионов долларов». При этом предприниматель не тратит их ни на недвижимость, ни на предметы роскоши — такой образ жизни, признался он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, совсем его не прельщает.

Я ничего с этим не делаю. У меня нет ни недвижимости, ни самолетов, ни яхт. Я не думаю, что такой образ жизни подходит мне. Мне нравится сосредотачиваться на том, что мы делаем с Telegram, — отметил он.

Также Дуров рассказал, что руководитель корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марк Цукерберг пытался скопировать его идеи. Российский разработчик заявил, что это произошло более десяти лет назад. Во время той давней встречи он рассказал коллеге о текущем проекте, но чуть изменил информацию, в результате чего Цукерберг чуть не украл «поддельную» задумку.

Ранее совладелец мессенджера признался, что ФБР чрезмерно интересуется рабочим процессом Telegram и даже пыталось завербовать одного из инженеров соцсети. По его словам, эта история произошла во время последней поездки в США. О попытке вербовки основателю мессенджера поведал сам сотрудник, и, как считает бизнесмен, у мужчины «нет причин придумывать истории».