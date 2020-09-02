Дуэйн Джонсон и его семья переболели коронавирусом

https://static.news.ru/photo/b3e4a85a-ed94-11ea-905c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press/Frederic Kern

Американский актёр и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала рассказал, что они вместе с женой и двумя дочерьми переболели коронавирусной инфекцией, что оказалось тяжёлым испытанием.

Актёр признался, что время болезни стало одним из самых сложных периодов в жизни его семьи, но сейчас все выздоровели. Он призвал поклонников оставаться дисциплинированными, носить маски, а также укреплять иммунитет и вести здоровый образ жизни.

Оставайся позитивными. И заботьтесь о своих собратьях. Будьте здоровы, друзья мои, — написал Джонсон в своём Instagram.

По данным Университета Джона Хопкинса, общее число заболевших коронавирусом в мире превысило 25 миллионов человек.

Как писал NEWS.ru ранее, три игрока футбольного клуба ПСЖ заразились коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом из сообщения пресс-службы парижской команды стало известно 2 сентября.