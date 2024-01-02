ДТП с двумя погибшими в Рочестере расследуют как возможный теракт

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

В американском городе Рочестер произошло ДТП с двумя погибшими, аварию расследуют как возможный теракт, передает телеканал ABC. Столкнувшиеся машины влетели в толпу людей возле концертного зала.

Расследование проводится объединенной группой по борьбе с терроризмом, — сказал телеканалу источник в правоохранительных органах.

1 января возле концертного зала столкнулись два автомобиля, после чего врезались в толпу людей, задевая при этом другие транспортные средства. Вспыхнул пожар, а позднее в салоне машины, которая участвовала в аварии, были обнаружены канистры из-под бензина.

Два человека, находившихся во втором автомобиле, погибли, всего пострадали пятеро. При этом собеседник телеканала уточнил, что версия о теракте все же пока является предварительной.

Ранее сообщалось, что в центре Нью-Йорка прогремела серия взрывов. После этого на острове Рузвельта пропало электричество, на месте ЧП начался пожар. Очевидцы сообщали, что от взрывной волны ощущалась вибрация в зданиях. По неподтвержденной информации, обошлось без пострадавших. Местные блогеры допустили, что в городе произошел теракт, однако точные причины произошедшего не озвучивались.