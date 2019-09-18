https://static.news.ru/photo/c50549a2-d9de-11e9-a7ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel DeSlover/Global Look Press

Малкольм Джеймс Маккормик, более известный как рэпер Мак Миллер, оставил своим близким наследство в размере около $11,3 млн.

Нескольким друзьям исполнителя отойдёт подавляющее большинство его вещей, в том числе много ювелирных изделий, а родители и брат получат оставшееся, сообщает TMZ .

Своему приятелю Брайану Джонсону музыкант оставил всю одежду и электронную технику, в том числе телевизор, компьютер, планшеты. Другому другу, Кью Чендлеру-Каффу, достанутся более 20 украшений, стоимость которых составляет несколько десятков тысяч долларов.

Mac Miller Leaves $11 Million Fortune to Friends and Family https://t.co/CZUeBBroaS — TMZ (@TMZ) September 17, 2019

Дилан Ректенвальд получит все музыкальные инструменты и оборудование Миллера, в том числе гитару за $5000, а Джимми Мёртон — всю мебель.

Матери, отцу и брату рэпера отойдут более $5 млн на банковских и брокерских счетах, а также всё остальное имущество, принадлежавшее исполнителю.

Тело музыканта, композитора и продюсера Мака Миллера было обнаружено днём 7 сентября 2018 года. Бывший возлюбленный певицы Арианы Гранде умер от передозировки смесью наркотических веществ и алкоголя. В частности, в организме Маккормика были найдены кокаин и фентанил. В начале сентября 2019 года стало известно об аресте молодого человека, продавшего рэперу наркотики. Миллер думал, что покупает обезболивающее оксикодон, однако таблетки оказались поддельными и содержали фентанил — мощный синтетический опиоид, который в 50 раз сильнее героина, писал News.ru.