Дрэг-королевы теряют короны: в США поднимается волна против ЛГБТ Американские аналоги Верки Сердючки объявлены вне закона в семи штатах США в рамках контратаки консерваторов на сторонников «культуры отмены»

Фото: IMAGO/Wolfgang Maria Weber/Global Look Press

Комики-трансвеститы в США не смогут больше принимать участие в мероприятиях, предназначенных для несовершеннолетних. Такое решение собираются принять власти штата Арканзас. Запрет выходит далеко за рамки организации «культурно-развлекательной» деятельности — так называемые drag show (дрэг-шоу), когда мужчины выступают, переодевшись в женское платье, в США многие рассматривают как ползучую кампанию ультралибералов с целью стереть гендерные границы и уничтожить понятие половых различий в принципе.

Только для взрослых

Законопроект № 43, рассмматриваемый сенатом Арканзаса, не запрещает проведение drag show вообще, но обязует их организаторов четко обозначать возрастную категорию подобных концертов. С этого дня посещать их могут только лица старше 18 лет. Устраивать подобные вечеринки в Арканзасе теперь можно исключительно на частных площадках.

Тем самым законопроект, разработанный сенатором Гари Стабблфилдом и конгрессвумен Мэри Бентли, приравнивает дрэг-шоу к порнографии, эскортным агентствам, эротическим шоу и прочим взрослым развлечениям. Документ впервые юридически определяет дрэг-шоу как «представления, в которых актеры изображают из себя представителей не того пола, к которому сами принадлежат от рождения».

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По тексту закона, к подобной «имперсонации» относятся переодевание в одежду другого пола, использование косметики, бижутерии и прочих аксессуаров, которые обычно не предназначены для того пола, к которому принадлежит актер (чаще всего в таких шоу мужчины изображают женщин). В пояснительной записке к биллю говорится, что в таких представлениях актеры часто преувеличивают первичные половые признаки другого пола —например, делают себе огромные груди, наносят кричащую косметику и т.д.

Взрослые могут посещать любые представления, какие им хочется. Но мы должны защитить наших детей от растления на законодательном уровне, — заявил Стабблфилд.

Новый закон продолжает взятый арканзаскими законодателями ранее курс на защиту традиционных ценностей. В 2021 году в штате был принят закон, запрещающий хирургические либо медикаментозные манипуляции по смене пола для лиц младше 18 лет. Закон «Спасти подростков от экспериментов» (Save Adolescents From Experimentation Act, SAFE) стал первым в США законом такого рода.

Половое разнообразие для детей

В последние годы дрэг-шоу становятся всё более массовым явлением в американских школах и даже детских садах, администрации которых под давлением «прогрессивной» общественности приглашают туда актеров-трансвеститов.

В США не проходит недели, чтобы то в одном, то в другом городе не происходили скандалы в детских учреждениях, где сторонники либерализма без берегов чуть ли стенка на стенку сталкиваются с родителями, не желающих, чтобы их дети смотрели на «половые извращения».

Например, в минувшие выходные в Нью-Йорке группа родителей сорвала утренник в библиотеке, на котором drag queen в радужном платье читал(а) книжки детям с особенностями в психическом развитии. На прошлой неделе, тоже в Нью-Йорке, 28-летний бездомный мужчина пытался сорвать аналогичное библиотечное мероприятие, а когда организаторы вызвали полицию, набросился на стражей порядка с ножом.

Прекратите это безобразие. Существует только два пола! Хватит развращать наших детей! Педофилы, валите отсюда!—выкрикивали протестующие.

Противники подобных мероприятий опасаются, что рост активности трансвеститов является преднамеренной кампанией определенных сил, стремящихся выработать у американских детей восприятие гендерного многообразия как чего-то естественного и тем самым сделать сексуальные меньшинства доминирующими в американском обществе.

В библиотеку к трансвеститам

Сеть нью-йоркских библиотек, к примеру, находится под полным контролем «прогрессистов». После инцидента в библиотеке Andrew Heiskell руководство городского библиотечного совета выпустило заявление, что «библиотеки Нью-Йорка будут продолжать предоставлять площадки представителям всех направлений».

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Поддерживать разнообразие особенно важно сегодня, когда в обществе зримо нарастает неприязнь и ненависть к ЛГБТ-сообществу, — говорится в заявлении библиотечной администрации

Толерантные библиотекари верно подметили тенденцию, которая наблюдается в США как реакция на эксцессы идеологов и практиков левацких нигилистов, пытающихся разрушить всё до основания: историю, культуру, и даже биологическую природу человека. Эта атака на американскую (и в целом западную) цивилизацию вызывает противодействие традиционалистов, которое проявляется как в уличных протестах, так и в голосованиях в законодательных органах штатов.

По данным правозащитников, за минувший год в США состоялось более 140 массовых акций, участники которых протестовали против ЛГБТ-пропаганды.

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В декабре 2022 года запрет на проведение drag-shows был законодательно оформлен в штате Миссури. Тамошние законодатели сочли, что объявления о таких мероприятиях типа «семейно-ориентированные drag show» являются оксюмороном, потому что половые извращения по определению не могут служить укреплению семейных ценностей.

Семейно-ориентированные извращения

«Восстание» консерваторов против «прогрессистов» приобретает в последние месяцы формы открытого противостояния. Противники ЛГБТ-пропаганды сформировали нечто вроде «сил быстрого реагирования» под названием Proud Boys (Гордые парни). Эти «гордые ребята» в камуфляже и с винтовками ездят по всей стране, срывая мероприятия секс-меньшинств, вроде того, как они сделали это на прошлой неделе в Огайо, где группа из 70-ти активистов сорвала школьный утренник с участием трех трансвеститов. Утренник был афиширован как мероприятие с целью «показать детям, насколько прекрасно разнообразие полов, которое является естественной частью человеческой жизни». На нем планировалось также собрать пожертвования в поддержку местного ЛГБТ-сообщества.

Инцидент в Оагйо особенно примечательным делает то, что прибывшие на место полицейские неожиданно для организаторов мероприятия приняли сторону протестующих.

Мы не разделяем их взгляды, но мы поддерживаем их право выражать свой протест, — заявил сержант Стивен Дайер.

С ноября 2022 года, когда в ряде штатов республиканцы получили большинство в законодательных собраниях, там запретили или ограничили проведение мероприятий с участием трансвеститов. Такие законы приняли, помимо Миссури, в штатах Аризоне, Монтане, Айдахо, Мичигане, Теннесси, Техасе. Практически везде drag show занесли в ту же категорию, что стриптиз, пип-шоу, и тому подобные мероприятия эротического содержания. Организаторам таких шоу в публичных местах (куда относятся школы и библиотеки) теперь грозят штрафы в размере $10 тысяч.

Исторически, феномен трансвестизма не обязательно связан с движением ЛГБТ. Например, в японском театре Кобуки, как и в европейских средневековых театрах, роли женщин исполняли тоже мужчины. В современном понимании термин drag queen появился первоначально в среде британских геев, а уже оттуда проник в более широкую среду. При этом актеры, выступающие в образе другого пола, совсем не обязательно сами принадлежат к секс-меньшинствам.

Всемирную известность благодаря конкурсу Евровидения в 2014 году снискал образ Кончиты Вурст (псевдоним австрийского певца Томаса Нойвирта) — "бородатой женщины". Немецкий журнал Stern назвал тогда победу Нойвирта победой для ЛГБТ всех стран— одновременно указывая, что сама песня была посредственной и превратилась в хит лишь «в комбинации с исполнителем».