https://static.news.ru/photo/9a610bca-1df2-11ea-92ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oliver Contreras/ZUMAPRESS.com

Обнародование телефонных переговоров президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского привело к появлению новых правил в Белом доме.

Теперь число сотрудников администрации, которым разрешается прослушивать телефонные звонки главы государства, существенно сократилось. Уточняется, что такое право сохранится только за теми, кого Трамп назначал на должности лично, передаёт CNN.

Как писал NEWS.ru ранее, демократы обвинили президента США Дональда Трампа в запугивании свидетелей, доводы приведены в докладе по импичменту. Американский лидер якобы угрожал свидетелям, которые выступили не в его пользу. Среди потерпевших значатся бывший посол на Украине Мари Йованович, и. о. посла на Украине Билл Тейлор, бывший сотрудник Совета нацбезопасности Александр Виндман, экс-советник вице-президента по Европе и Украине Дженнифер Уильямс.