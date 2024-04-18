«Достаточно силен»: Трамп сможет стать посредником по Украине Спикер Джонсон: Трамп в случае переизбрания сможет стать посредником по Украине

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп сможет в случае победы на предстоящих в ноябре президентских выборах стать посредником для урегулирования вокруг Украины, заявил спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон. Он пояснил, что республиканец «достаточно силен» для этой роли, передает CNN.

Считаю, что президент Трамп достаточно силен, сможет ступить на мировую арену и стать посредником для достижения мирной договоренности по Украине, если Россия все еще будет наступать на том этапе, — сказал законодатель.

Ранее на пресс-конференции с Джонсоном Трамп допустил, что безвозмездная помощь Украине закончилась. Он отметил, что Киев может получить помощь в виде займа, а не «подарка». Кроме того, США задумались над тем, чтобы финансировать Киев в формате займа под залог будущей прибыли, которую Вашингтон рассчитывает получить от замороженных российских государственных активов. Прибыль могут вывести через облигации или кредит. В этом случае Киев получит €30–40 млрд.

До этого сообщалось, что США не обладают запасным планом военной поддержки Украины, кроме транша на $60 млрд, который до сих пор остается замороженным в конгрессе. Президентская администрация, как утверждается, все больше разочаровывается в республиканцах. На этом фоне растут опасения российских успехов в зоне СВО, которые в Вашингтоне ожидают в ближайшие недели.