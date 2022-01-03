Дональда Трампа — младшего допросят по делу отца

В США Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк допросит Дональда Трампа — младшего и Иванку Трамп в рамках гражданского расследования деловой практики бывшего президента США. Известно, что гражданское расследование ведёт генеральный прокурор штата, член Демократической партии Летиция Джеймс. Об этом сообщает The New York Times.

В материале сказано , что Джеймс хочет выяснить детали работы бизнес-империи Трампа во время его президентства. Отмечается, что трое старших детей Трампа — Дональд, Иванка и Эрик — были вовлечены в бизнес отца и работу его главной управляющей компании Trump Organization, в которую все они были устроены сразу после окончания колледжей.

Главное подозрение в том, что 45-й президент США мошенническим путём завышал стоимость своих активов для обеспечения банковских кредитов и занижал их в других случаях, чтобы уменьшить налоги.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что во время пребывания на должности главы государства не помиловал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдварда Сноудена, потому что решил не вмешиваться в ход расследования. Сноудена и Ассанжа обвиняют в разглашении секретной информации, первый находится в России, второй — в Великобритании, где рассматривается вопрос о его экстрадиции в США.