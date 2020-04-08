Дональд Трамп выбрал себе нового пресс-секретаря

https://static.news.ru/photo/871bbf0e-79b1-11ea-bd51-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Jim Loscalzo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Белый дом официально объявил о назначении Кейли Макинэни пресс-секретарём президента Соединённых Штатов Дональда Трампа и переводе руководителя пресс-службы Пентагона Алиссы Фарах на пост директора по стратегическим коммуникациям.

Дональд Трамп объявил 8 апреля о включении Кейли Макинэни и Алиссы Фарах в аппарат Белого дома, — цитирует ТАСС текст распространённого заявления.

Кроме того, советник высокого ранга аппарата Белого дома Бен Уильямсон станет советником по коммуникациям.

Ранее NEWS.ru писал, что Стефани Гришэм покидает пост пресс-секретаря президента США Дональда Трампа и вернётся в офис Мелании Трамп. В пресс-службе Белого дома не назвали причин отставки. Что касается её нового места работы, то Гришэм возглавит аппарат первой леди Штатов и станет её пресс-секретарём.