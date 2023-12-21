Дональд Трамп считает Байдена мятежником

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что считает нынешнего главу государства Джо Байдена мятежником. В социальной сети Truth Social политик написал, что сам не является повстанцем, которым его ранее назвал Байден.

Я не повстанец <...>, а вот Джо Байден — да, — написал бывший глава Белого дома.

20 декабря американский лидер назвал Трампа мятежником, отметив, что это очевидный факт. Президент возложил ответственность за штурм конгресса, который произошел 6 января 2021 года, на политика. Два года назад сторонники Дональда Трампа ворвались в здание, чтобы помешать утверждению итогов президентских выборов, победу на которых в 2020 году одержал Байден.

Спецпрокурор Штатов Джек Смит в августе объявил о выдвижении обвинений в отношении Трампа по четырем статьям. Ему фактически вменяется попытка незаконным путем сохранить власть, несмотря на поражение в президентской гонке.

Ранее глава Белого дома не удивился тому, что экс-президент США Дональд Трамп процитировал российского лидера Владимира Путина. На приеме в штате Мэриленд, организованном для сбора средств на предвыборную кампанию, Байден отметил, что Трамп по многим вопросам согласен с Москвой.