Дональд Трамп подверг критике паспорт с гендером «Х»
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
05:44, 29 октября 2021
Дональд ТрампФото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press
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Экс-президент Дональд Трамп выразил удивление публикацией о первом американце, получившем паспорт с отметкой о гендере «Х». Трамп в своём Telegram-канале выразил сомнение в том, что подобное может происходить в его стране.
Неужели это происходит с нашей страной? — написал Трамп.
Ранее стали известно, что в США впервые выдали американский паспорт с отметкой о третьем гендере «Х». Такой документ смогут получить все заявители начиная с 2022 года.
До настоящего времени для того, чтобы указать пол, отличный от значащегося в свидетельстве о рождении, гражданам США было необходимо предоставить справку от врача.
В настоящее время паспорта с указанием третьего пола есть в Австралии, Индии, Канаде, Мальте, Непале и Новой Зеландии.