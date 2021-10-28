Дональд Трамп подверг критике паспорт с гендером «Х»

Экс-президент Дональд Трамп выразил удивление публикацией о первом американце, получившем паспорт с отметкой о гендере «Х». Трамп в своём Telegram-канале выразил сомнение в том, что подобное может происходить в его стране.

Неужели это происходит с нашей страной? — написал Трамп.

Ранее стали известно, что в США впервые выдали американский паспорт с отметкой о третьем гендере «Х». Такой документ смогут получить все заявители начиная с 2022 года.

До настоящего времени для того, чтобы указать пол, отличный от значащегося в свидетельстве о рождении, гражданам США было необходимо предоставить справку от врача.

В настоящее время паспорта с указанием третьего пола есть в Австралии, Индии, Канаде, Мальте, Непале и Новой Зеландии.