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Дональд Трамп намерен вернуться в политику

08:52, 16 февраля 2021 17
Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Sammy Minkoff/Global Look Press

Экс-президент США Дональд Трамп планирует вернуться в политику и возобновить общение со СМИ.

Как сообщает «360», друзья и союзники Трампа ожидают, что он возобновит «дружеские интервью СМИ после нескольких недель молчания».

По имеющимся данным, бывший глава американского государства «зациклен на мести республиканцам», поддержавшим его импичмент, а также сопротивлявшимся его усилиям по отмене результатов ноябрьских выборов. Тем не менее он готов оказать помощь Республиканской партии и взять под контроль палату представителей и сенат. Промежуточные выборы в эти органы власти должны пройти в следующем году.

Я полагаю, что в ближайшие дни вы, вероятно, услышите от него гораздо больше, — заявил старший советник Трампа Джейсон Миллер.

На минувшей неделе Сенат США оправдал Дональда Трампа на процессе по импичменту. Виновным в подстрекательстве к мятежу его признали 57 сенаторов, не виновным — 43.

Для принятия решение по импичменту было необходимо 67 голосов «за», писал NEWS.ru.

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