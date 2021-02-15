Дональд Трамп намерен вернуться в политику

Экс-президент США Дональд Трамп планирует вернуться в политику и возобновить общение со СМИ.
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По имеющимся данным, бывший глава американского государства «зациклен на мести республиканцам», поддержавшим его импичмент, а также сопротивлявшимся его усилиям по отмене результатов ноябрьских выборов. Тем не менее он готов оказать помощь Республиканской партии и взять под контроль палату представителей и сенат. Промежуточные выборы в эти органы власти должны пройти в следующем году.
Я полагаю, что в ближайшие дни вы, вероятно, услышите от него гораздо больше, — заявил старший советник Трампа Джейсон Миллер.
На минувшей неделе Сенат США оправдал Дональда Трампа на процессе по импичменту. Виновным в подстрекательстве к мятежу его признали 57 сенаторов, не виновным — 43.
Для принятия решение по импичменту было необходимо 67 голосов «за», писал NEWS.ru.