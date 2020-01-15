https://static.news.ru/photo/d228802c-3794-11ea-b9f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Домашний кот по кличке Макс дал отпор трём нападавшим на него койотам. Момент его противостояния с хищниками попал на видео.

Кот является любимцем семьи, проживающей в пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США). Хозяева выпускают его гулять на улице, и во время одной из таких прогулок кот столкнулся у своего дома с тремя койотами.

Камера наружного наблюдения зафиксировала, как окружённый хищниками Макс отбивал их атаки, заставляя отступать. Кот продержался до тех пор, пока не вышли хозяева и не отогнали койотов.

Произошедшее заставило людей задуматься о безопасности своего любимца. Они планируют оборудовать ему вольер во дворе, сообщает радио Sputnik со ссылкой на зарубежные СМИ.

Ранее NEWS.ru писал, что кот, ходящий на двух лапах, насмешил пользователей Сети. Один из них предположил, что такая походка — признак эволюции кошек.