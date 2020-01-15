Домашний кот по кличке Макс дал отпор трём нападавшим на него койотам. Момент его противостояния с хищниками попал на видео.
Кот является любимцем семьи, проживающей в пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США). Хозяева выпускают его гулять на улице, и во время одной из таких прогулок кот столкнулся у своего дома с тремя койотами.
Камера наружного наблюдения зафиксировала, как окружённый хищниками Макс отбивал их атаки, заставляя отступать. Кот продержался до тех пор, пока не вышли хозяева и не отогнали койотов.
Произошедшее заставило людей задуматься о безопасности своего любимца. Они планируют оборудовать ему вольер во дворе,
Ранее NEWS.ru писал, что кот, ходящий на двух лапах, насмешил пользователей Сети. Один из них предположил, что такая походка — признак эволюции кошек.
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