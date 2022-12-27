Дома и деревья в США превратились в ледяные статуи после зимнего шторма

Фото: Xinhua/Global Look Press

Зимний шторм в США

Жители штата Нью-Йорк поделились фотографиями последствий зимнего шторма, сообщает Daily Storm. На снимках видно заледеневшие дома и деревья, а также большие снежные сугробы.

Многие растения превратились в сосульки, приняв неестественную форму под действием порывов ветра, которые клонили деревья к земле. Стены домов, также как крыши, заборы и окна покрылись толстой ледяной коркой.

Кроме того, из-за зимнего шторма по меньшей мере 50 человек погибли. Больше всего жертв — как минимум 14 — зафиксировано в городе Буффало на западе штата Нью-Йорк. Высота сугробов в населенном пункте составила более метра. Всего смертельные инциденты произошли в 12 штатах, включая Колорадо, Канзас, Мичиган и Иллинойс.

Согласно документу за подписью замминистра по инфраструктуре США Кэтлин Хоган, Министерство энергетики страны разрешило энергетическим компаниям Техаса отступить от экологических нормативов ради увеличения производства. Перебои в подаче электричества начались в результате зимнего шторма, из-за которого в штате объявили режим чрезвычайной ситуации.