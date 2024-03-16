Дом известной модели стоимостью $7 млн сгорел в Лос-Анджелесе Дом Кары Делевинь в Лос-Анджелесе сгорел в результате пожара

Фото: Jae C. Hong/AP/ТАСС

В Лос-Анджелесе сгорел дом модели и актрисы Кары Делевинь стоимостью $7 млн, пишет CNN. Сама девушка в момент происшествия находилась в Англии, там она играет в спектакле «Кабаре». Однако в жилище находились ее любимые кошки, которых спасли пожарные.

При тушении пострадал один огнеборец, его доставили в больницу в удовлетворительном состоянии, еще один человек, находившийся в доме, отравился дымом. Всего в тушении участвовали почти 100 спасателей.

Мое сердце сегодня разбито... Я не могу в это поверить. Жизнь может измениться в мгновение ока. Так что цените то, что у вас есть, — написала модель в своих соцсетях.

Предварительно, огонь вспыхнул в подсобном помещении, откуда быстро распространился по всему дому. Здание тушили почти два часа.

В конце января в Москве вспыхнул пожар в Театре сатиры у станции метро «Маяковская». 50 человек были эвакуированы из здания. В связи с ЧП перекрывали съезд с Садового кольца на 1-ю Брестскую улицу. Очевидцы публиковали фото с места происшествия. По предварительным данным, горели деревянные конструкции купола — возгорание началось во время реконструкционных работ.

Актер Олег Кассин сообщил, что никто из сотрудников театра не пострадал. По его словам, люди почувствовали запах гари и быстро эвакуировались. В здании в момент возгорания проходила утренняя репетиция перед спектаклем.