«Должны осознать»: в США признали бессилие перед мощью России Макгрегор: Европа и США не обладают силами для борьбы с мощью России

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Европа и США не обладают войсками, которые были бы способны противостоять военной мощи России, написал экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в Twitter (X). По его словам, в Вашингтоне должны осознать этот факт.

Ни европейцы, ни США не обладают наземными силами для борьбы с военной мощью России. Американцы должны это осознать, — написал Макгрегор.

До этого отставной американский полковник отмечал, что отказ США от переговоров с Россией обрекает украинскую нацию на вымирание. По его словам, у Москвы есть мощное оружие, которое закончит конфликт на ее условиях. Макгрегор пояснил, что Белый дом сильно недооценивает российские технологии, производственную мощь и оперативное искусство и данная тенденция имеет устойчивый характер.

Макгрегор также отмечал, что ВС России продвигаются все ближе и ближе к украинской столице в рамках проведения спецоперации. По его мнению, если российские войска решат начать наступление на Киев, ВСУ не смогут этому противостоять. Он выразил уверенность, что фактически украинская армия потерпела поражение еще несколько месяцев назад.

Кроме того, экс-советник Пентагона заявил, что США должны прекратить политику, направленную на расширение влияния на другие государства. По мнению Макгрегора, Вашингтону также следует перестать навязывать свои ценности другим народам.