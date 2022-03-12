«Должно быть стыдно»: в США раскритиковали Байдена за русофобию

США продолжают русофобскую политику на фоне военной спецоперации на Украине, потворствуя развитию гражданской войны в Йемене, считает обозреватель журнала The American Conservative Дуг Бэндоу. Журналист уверен, что причина, по которой Соединённые Штаты замалчивают данный конфликт, кроется получении прибыли от связи с богатыми нефтью Эр-Риядом и Абу-Даби.

Наша русофобия сейчас настолько сурова, что даже паралимпийцев исключили из соревнований просто потому, что они русские. Но администрация Байдена также ведёт международную кампанию по поддержке Саудовской Аравии и ОАЭ, пока эти две страны продолжают свое жёсткое семилетнее наступление на Йемен, — говорится в материале.

Автор статьи также напомнил о 139 погибших и 287 раненых мирных жителях после бомбардировок саудовской коалиции в январе. По его словам, в первый месяц 2022 года авиационные бомбардировки коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, нанесли тяжкий урон мирному населению.

Бэндоу подчеркнул, что после этих событий сразу несколько организаций ООН сообщили о тяжёлых последствиях конфликта в Йемене: 21 млн человек, 11 млн из которых — дети, требуется гуманитарная помощь. По данным организаций, около 5 млн человек голодают, а еще 10 млн страдают от болезней.

Президенту Байдену должно быть стыдно за своё поведение. Когда он был кандидатом в президенты, он критиковал саудитов и обещал сделать права человека и демократию центром своей внешней политики. Но его покорность интересам Саудовской Аравии и ОАЭ показывает, что его подход, по сути, очень похож на трамповский, только более лицемерный, — заявил журналист.

Ранее в Саудовской Аравии провели самую крупную за последние десятилетия массовую казнь, в ходе которой за различные преступления обезглавили 81 человека, сообщает Associated Press. Количество казнённых превзошло число убитых в результате крупнейшей массовой казни 1980 года.

Казнённые были осуждены за различные преступления, такие как убийство, приверженность к «Аль-Каиде» (террористическая организация, деятельность на территории РФ запрещена) и «Исламскому государству» (террористическая организация, деятельность на территории РФ запрещена), а также за пособничество повстанцам из йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы).