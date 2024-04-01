«Долетела за шесть минут»: в США раскрыли, какое оружие напугало Украину Меркурис: Украину напугали удары российских гиперзвуковых ракет «Циркон»

Украинское руководство напугано и обеспокоено ударами новейших гиперзвуковых ракет «Циркон», которые разработала Россия, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran. По его словам, военные ВСУ получили предупреждение о готовящемся ударе всего за пару секунд до того, как снаряды достигли целей.

Атака «Цирконами» напугала украинцев. Это гиперзвуковая ракета, летящая на очень большое расстояние. Она долетела до Киева всего за шесть минут. Это показывает, насколько она быстрая. «Циркон» покрыт специальным экраном, который мешает засечь его радиоэлектронными приборами, — рассказал эксперт.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук констатировал, что сбить российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» невозможно, поэтому ее «до дрожи» боятся военные ВСУ, которые перед ударом даже «зубы не успеют почистить». Даже если украинская ПВО засечет «Циркон» и попытается его сбить, он начнет маневрировать, совершать зигзагообразные маневры, уклоняясь от противоракет. При этом бессильны будут даже ракеты ПВО Patriot, переданные Украине американцами, резюмировал он.

Президент РФ Владимир Путин подтвердил использование гиперзвуковых ракет «Циркон» на Украине 29 февраля 2024 года. Американское издание Military Watch Magazine после этого известило о наступлении новой вехи в эволюции гиперзвукового оружия. Как отметили авторы статьи, у США сейчас нет подобного оружия, хотя с 2010-х годов финансирование проектов гиперзвукового вооружения значительно увеличилось.