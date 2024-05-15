Дочь Тома Круза отказалась от фамилии отца Дочь Тома Круза Сури отказалась от фамилии отца и называет себя именем матери

Фото: Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

Том Круз

Дочь голливудских актеров Тома Круза и Кэти Холмс после совершеннолетия отказалась от фамилии отца, окончательно обрубив связь со знаменитым родителем, пишет Marie Claire. По данным издания, девушка играет в театре и на афише фигурирует как Сури Ноэль.

Как поясняют журналисты, Ноэль — второе имя ее матери. Таким образом девушка хотела показать, что не нацелена строить семейные отношения с отцом, с которым не виделась много лет, сказано в статье.

Ранее Daily Mail писал, что в апреле дочь Тома Круза Сури отказалась видеться со звездным родителем после достижения ею совершеннолетия. По словам инсайдеров, девушка отпраздновала свое 18-летие и выразила желание не восстанавливать общение с родителем. Отныне она ни в чем не хочет полагаться на него. Кроме того, отмечает портал, достижение Сури совершеннолетия автоматически освобождает Тома Круза от обязанности выплачивать алименты, сумма которых составляет $400 тысяч в год (примерно 37,7 миллиона рублей).

Том Круз и Кэти Холмс прожили четыре года и развелись в 2012 году. После этого актриса получила право на опеку над ребенком, а Круз имел право видеться с дочерью. Однако мать Сури была не в восторге от этой идеи, опасаясь интереса экс-супруга к сайентологии и возможного влияния на ребенка.